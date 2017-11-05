اعتقال شخص هاجم مرشحًا أمريكيًا سابقًا للرئاسة

واشنطن(صدى):

تمكن جهاز الشرطة بولاية كنتاكي الأميركية، من أعتقال رجلًا هاجم السناتور راند بول في منزله بالولاية، وعرضه ” لإصابة طفيفة “.

وقال مكتب ” بول ” في بيان إن المرشح الجمهوري السابق للرئاسة ” كان مصدوما وضحية هجوم. اعتقل المهاجم والحادث الآن بين أيدي الشرطة. السناتور بول بخير “.

وذكرت الشرطة في بيان أنها اعتقلت رينيه بوتشر، البالغ من العمر 59عاما، من بولينج جرين في كنتاكي، ووجهت له تهمة الهجوم من الدرجة الرابعة.

فيما قال المتحدث باسم شرطة الولاية، جيرمي هودغز، إن بول وبوتشر يعرف كل منهما الآخر، وأحجم هودجز عن قول سبب وقوع الحادث.

وقال ” هودجز ” إن ” إصابات بول كانت طفيفة ولم تستدع الذهاب إلى المستشفى “.

يذكر أن مكتب بول لم يرد على الفور على أي أسئلة عن نوع الإصابات، التي أصابت السناتور البالغ من العمر 54 عاما أو عن ظروف الحادث.