الخدمة المدنية تعلن ترشيح 268 متقدمة على الوظائف الإدارية

نايف السالم(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية (268) مواطنةً من المتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 19-01-1439هـ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 17- 02- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 27- 02- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهن وتوجيههن للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهن الهوية الوطنية ، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل ، وما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهن تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لنوع المؤهل ( غير التربوي ) ثم (التربوي) وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) ، مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحها خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف موضحة بأن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في (32) وظيفة ، مضيفة أن السبب في عدم شغولها يرجع إلى أن هذه الوظائف إما على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق أو تكون في مناطق بعيدة غير مرغوبة للمتقدمين أو رشح من تقدم عليها على أحد رغباته الأفضل، علماً بأن هذه الوظائف سوف تطرح في الإعلان القادم بإذن الله , وللاطلاع على الأسماء يمكن زيارة موقع الوزارة الالكتروني.