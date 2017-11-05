بالفيديو .. مذيع يطرد قياديًا في حزب الله

طلال الغامدي(صدى):

بثت قناة ” أم تي في ” اللبنانية مساء السبت حوار بين الإعلامي وليد عبود وبين الأستاذ الجامعي حبيب فياض الموالي لحزب الله مباشرة حيث اضطر المحاور لطرد فياض على الهواء .

وجاء الطرد بعد مداخلة هاتفية لوزير الدولة لشؤون الخليج بالمملكة ثامر السبهان التي على ما يبدو كان غير مرحب بها من قبل الضيف، فراح يستخدم كلمات، ويقاطعه.

وحاول المحاور ضبط إيقاع الحلقة طالباً من فياض إفساح المجال للسبهان لإكمال كلامه، إلاَّ أن الأخير أصر على مقاطعة الوزير بعباراتٍ نابية، ما دفع بعبود إلى الطلب منه مغادرة الحلقة .