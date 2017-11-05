7 نصائح للحفاظ علي عمر السيارة

متابعات(صدى):

شراء سيارتك الأولى هي لحظة مثيرة ولكنها ليست سهلة للغاية وهناك نصائح للحفاظ علي عمر السيارة لأطول وقت ممكن.

1. افحص جدول الصيانة: طريقة واحدة بسيطة للحصول على سيارة جيدة مستعملة وهي فحص تاريخ صيانة السيارة ان أمكن واتباع الجدول الزمني الموصى به للشركة المصنعة لصيانة السيارة يحافظ عليها بشكل جيد.

2. العثور على ميكانيكي تثق به: يجب أن تجد ميكانيكي تثق به لاصلاح سيارتك بشكل مستمر ويمكن الوصول لميكانيكي عن طريق المعارف والاصدقاء.

3. إذا كنت في منطقة الطقس فيها عاصف وتتميز بالأمطار الغزيرة، فيجب أن تتأكد من أن البطارية عمرها أقل من أربع سنوات مع ضرورة التحقق من الإطارات والنقشة داخلها التي ينبغي أن تكون على الأقل 4 مم في السمك. كما يجب استبدال شفرات المساحات البالية وإعادة ملء سوائل الزجاج الأمامي وغسل السيارة كل أسبوعين للحفاظ عليها من الصدأ.

4. الحصول على تغييرات الزيوت العادية : “الزيوت هي شريان الحياة لسيارتك”، فالمحرك مليء بالأجزاء السريعة الحركة التي تتحرك ضد بعضها البعض وبدون زيت التشحيم، ينتج الاحتكاك في الأجزاء السريعة الحركة وهو ما يولد الكثير من الحرارة.

5. الانتباه إلى مصابيح لوحة القيادة : بشكل عام، مصابيح لوحة القيادة تشمل ألوان خضراء أو زرقاء والأصفر يعني ضرورة التحقق من هذه المشكلة في وقت قريب”، وأضواء لوحة القيادة الحمراء يعني أن “شيئا ما يحدث يمكن أن يسبب الضرر لمحرك السيارة وهذه الأضواء الحمراء قد تشمل الفرامل، ضغط الزيت، نظام الشحن، ويجب ألا يتم تجاهلهم؛ واصلاح الأعطال في اسرع وقت ممكن.

6. الحفاظ على ربع خزان الوقود في جميع الأوقات : يجب الا تسمحوا بأن يفرغ خزان الوقود فالوقود يستخدم في المحرك لتحريك السيارة ولكن له دور آخر وهو تبريد مضخة الوقود من ارتفاع درجة حرارتها وقلة الوقود تؤدي لأضرار في تبريد مضخة الوقود وبالتالي احتمال تعرضها للتلف واستبدالها بصورة مكلفة.

7. تجاهل هذه الخرافات الخاصة بالسيارات : هناك خرافات للسيارات وهي أننا لا نحتاج إلى تغيير الزيت كل 3000 ميل. فالتقدم في التكنولوجيا ونوعية الوقود يعني أن معظم السيارات الجديدة يمكن أن تتحرك ما لا يقل عن 5000 ميل قبل تغيير الزيت كما أن السائقين لا يحتاجون لاحماء سياراتهم قبل القيادة.