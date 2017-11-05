المشروبات الغازية فيها سم قاتل

متابعات(صدى):

كشف الخبراء من جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا أن استهلاك حتى ولو عبوة واحدة في اليوم من المشروبات الغازية على مدى 10 أسابيع يساهم بظهور مشاكل خطيرة تتعلق بارتفاع معدلات السكر في الدم كما تحتوي على مادة الأسبرتام المسببة للسرطان .

وقال الخبراء أن استهلاك المياة الغازية على النحو السابق يؤدي مستقبلا للإصابة بداء السكري من النمط الثاني، فضلا عن أن استهلاك تلك المشروبات يؤدي للإصابة بمتلازمة الأيض التي تترافق بزيادة معدلات السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم .

وأضاف الخبراء أن مخاطر المشروبات الغازية على الصحة تأتي لما تحويه من مواد كيميائية تضر بالمعدة وأصبغة وملونات تؤثر على عمل العديد من أعضاء الجسم الحيوية، لكن أحدث الدراسات التي قام بها علماء من جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا أكدت أن المواظبة على استهلاك تلك المشروبات يتسبب بإصابة الإنسان بأمراض تنتهي بالموت.

وفي مقابلة مع الصحافة قال العلماء: العبوة الواحدة بسعة 0.33 لتر من المشروبات الغازية تحوي، في المتوسط، 39 غراما من السكر، أي أكثر بـ 14 غم من حاجة الجسم اليومية من هذه المادة.