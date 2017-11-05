جعجع: استقالة الحريري تأخرت

بيروت(صدى):

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدا أنها خطوة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح.

وأكد جعجع أن ما حصل في الأشهر الأخيرة لا يمكن لأحد يحترم نفسه أن يبقى في الحكومة.

ورأى جعجع خلال كلمة ألقاها مساء السبت في عشاء لهيئة المتن بالقوات اللبنانية أن الحريري استقال لأن هناك حكومة ظل تأخذ القرارات، وقال: ” حزب الله صادر نتائج معركة فجر الجرود وفاوض داعش فكيف لرئيس حكومة أن يقبل ذلك؟ “.

كما اعتبر أن اعتماد سفير لبناني جديد في سوريا سببه الضغوط الإيرانية ومحاولة استثمار حزب الله الفاشل في نظام الأسد.

وشدد على أنه مخطئ من يحاول فرض أمر واقع في لبنان، ودعا جعجع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى الدعوة إلى حوار جدي بين كافة المكونات اللبنانية.

وكان الحريري أعلن السبت من الرياض استقالته من الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى وجود مخاطر تهدد حياته. وأكد في كلمة ألقاها من العاصمة السعودية أن أيدي إيران المخربة في المنطقة ستقطع.