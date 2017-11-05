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وزير التعليم يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدًا

وزير التعليم يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدًا
علي القحطاني(صدى):

دعا وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدًا الإثنين 17/2/1439هـ حسب تقويم أم القرى.
وسأل الدكتور العيسى ، الله أن يغيث العباد والبلاد، ويعم بذلك أوطان المسلمين، إنه سميع مجيب.
ويأتي ذلك تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بأداء صلاة الاستسقاء، وإنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الأثنين في جميع أنحاء المملكة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 32 دقيقة

ماهو من شغلك

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 30 دقيقة

هذا يجي الطلب من خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه

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