وزير التعليم يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدًا
دعا وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدًا الإثنين 17/2/1439هـ حسب تقويم أم القرى.
وسأل الدكتور العيسى ، الله أن يغيث العباد والبلاد، ويعم بذلك أوطان المسلمين، إنه سميع مجيب.
ويأتي ذلك تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بأداء صلاة الاستسقاء، وإنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الأثنين في جميع أنحاء المملكة.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 32 دقيقة
ماهو من شغلك
الابهاوي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا يجي الطلب من خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه