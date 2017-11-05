اللجنة الفنية بالنصر: لا نتدخل في تعاقدات اللاعبين

نواف السالم(صدى):

قال صالح المطلق، رئيس اللجنة الفنية في نادي النصر، إن اللجنة الفنية ليست لها أي علاقة مباشرة في اختيار اللاعبين أو الأجهزة الفنية، مشيرا إلى أن التعاقد مع جميع اللاعبين الأجانب تم باختيار البرازيلي ريكاردو جوميز، مدرب الأصفر السابق.

وأكد أن اللجنة الفنية استشارية ودورها ينحصر في مراقبة جميع القطاعات في النادي ككل من براعم وصولا إلى الفريق الأول.

وتابع: نحن في اللجنة نقدم الاستشارات الفنية وتطويرها، فضلا عن حل أي مشاكل لدى اللاعبين، وبعد إقالة جوميز، أوصينا بأن يتولى مواطنه روجيرو، المسؤولية الفنية بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد “.