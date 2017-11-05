رد فعل غريب من مهاجم فالنسيا بسبب قرار استبداله

ماجد محمد(صدى):

أبدى سيموني زازا مهاجم فالنسيا، غضبه من مدربه مارسيلينو جارسيا، من قرار استبداله، قبل أن يغادر الملعب متجهاً إلى غرف خلع الملابس مع تسجيل فريقه للهدف الثالث وهو ما أثار حيرة مدربه مارسيلينو جارسيا.

معظم الصحف والجماهير توقعوا رغبة زازا بإهمال مدربه مارسيلينو وإظهار غضبه عبر مغادرة الملعب، لكن كاميرات موفي ستار أظهرت حقيقة مغايرة للمتوقع.

حسب قراءة شفاه المدرب واللاعب فإن مارسيلينو قال لزازا “توقف من فضلك ” فيما رد عليه اللاعب “ أنا ذاهب إلى المرحاض ” وهو ما أخبر به زملائه والكادر الفني قبل حديثه مع مارسيلينو، فيما بدى المدرب مقتنعاً بعذر لاعبه حيث أخبر به زملائه في الكادر الفني فوراً.