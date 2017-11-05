” حقوق الإنسان ” تُعلق على الأمر الملكي بالإطاحة بالمتورطين في قضايا الفساد

علي القحطاني(صدى):

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد .

ووأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني: إن هذا الأمر الملكي يؤكد أنه ليس هناك أحد ممن تورط في قضايا فساد وممن غلب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة واعتدى على المال العام واستغل السلطة والنفوذ سيظل خارج المساءلة مضيقاً أن ذلك يؤكد رغبة ولي العهد في القضاء على الفساد بشكل جذري.