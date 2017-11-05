محمد صلاح.. المنقذ في ليفربول

نواف السالم(صدى):

أشادت الصحف العالمة بالمستوى الذي ظهر به نجم منتخب مصر محمد صلاح، مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، حيث بات قادر على تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة لكي يسير بالفريق إلى الأمام، والمهاجم الذي يملك الموهبة الواضحة للتسجيل ووضع فريقه بالمقدمة باستمرار.

صحيفة ديلي ميرور أشادت بمستوى النجم المصري، ووضعت صورته على واجهة القسم الرياضي في موقعها الالكتروني .

يورجن كلوب مدرب ليفربول أخطأ في سوق الانتقالات خلال العام الماضيين حيث جلب حراس مرمى ومدافعين دون المستوى المطلوب، فيما لم يعزز بعض المراكز التي يجب تعزيزها، لكن محمد صلاح قلب الأمور لصالحه ليكون أفضل صفقة على الإطلاق من بين جميع أندية إنجلترا.

12 هدف سجلهم محمد في الموسم في مختلف البطولات حتى الآن، كما أن انطلاقته الهائلة في الهدف الأول رفقة ساديو ماني توضح أنه عداء أوليمبي وليس فقط مهاجم.

صلاح هو الشيء الإيجابي في ليفربول والرجل الذي يمنح الفريق بسمة التفاؤل لتحسين النتائج، فكلما عانى رجال يورجن كلوب في أحد الأسابيع إلا وأتى المصري في الأسبوع التالي ليلعب دور البطل.

وليس المميز في محمد هو تسجيل الأهداف فحسب، بل قدرته على بناء الهجمة من البداية ثم ختمها في الشباك عبر الهجوم المضاد والسريع، كما أن مسألة انتقاده على انخفاض نسبته في تحويل الفرص لأهداف ليست مشكلة على الإطلاق ما دام أنه يحتل المركز الثاني على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف.