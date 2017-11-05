إشادات عالمية بقرارات خادم الحرمين: ضربة قوية لاستئصال الفساد
وصفت شبكة الأخبار العالمية ” CNN ” في نسختها الإنجليزية، قرارات المملكة بالضربة القوية لاستئصال الفساد؛ وذلك بعد أن أوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت، مساء أمس السبت، بأمر ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددًا من الأمراء والوزراء السابقين.
ونقلت شبكة الأخبار، حديث خادم الحرمين الشريفين، بأن تشكيل اللجنة جاء ” نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلالٍ من قِبل بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصّة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم على ذلك تقصير البعض ممّن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء؛ ما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة “.
كما قامت الشبكة العالمية بنقل أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
رعد ***[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يطول بعمرك ويسدد خطاك على هذه القرارات التى اثلجت صدور كل مواطن بقطع يد كلُ من اوقف عجلة نمو الوطن اللهم اجعل هذه القرارات في موازين حسناتك
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 966 ] نشر منذ 1 ساعة
هى فعلا ضربة قوية للمفسدين و الفاسدين فى المملكة وعموما الفساد منتشر بدولنا العربية ويصعب تحديد الأضرار التي تصيب اقتصادات الدول العربية جراء البيروقراطية والمعاملات الزائدة والفساد الذي قد يصعّب إنهاء المعاملات ويخفض من الإنتاجية لكن تقدر تكلفة الفساد الحكومي عالميا بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي أنها تتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا منها أكثر من تريليون دولار تكلفة الرشاوى.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) (البقرة)
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) (الأعراف)
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) (الرعد)
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) (الروم)
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب أن تطال من حرمونا من منح الاراضي خاصة من رئس امانةالمدينة المنورة وأعطى حبايبة واصحابه ورؤساء الدوائر الحكوميه يجب فتح هذا الملف
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 966 ] نشر منذ 53 دقيقة
قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشكورة بعمل نظام للبلاغات الالكترونى فى صفحتها للمواطنين ومن لدية شكوى كالاتى:
ونرجو من الجميع التعاون مع الهيئة بما يخص الصالح العام للملكة
أخي المواطن, أخي المقيم
تود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اطلاعك على بعض المعلومات الهامة قبل البدء في تقديم البلاغ
الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة هي
1.الجهات العامة في الدولة وتشمل جميع الأجهزة والمصالح الحكومية
2.الشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها
أهداف الهيئة واختصاصاتها
تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة, وتعزيز مبدأ الشفافية, ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه , ولها في سبيل تحقيق ذلك عدة اختصاصات منها
1.متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها
2.التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود, المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة, واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة
3.مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد, والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها
4.اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته, وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها, والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية
5.متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري, والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه
ولإرسال أي بلاغ الرجاء اضغط على الأيقونة التالية:
خليجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة
سؤال لو سمحتوا
يعت=ني الحين الوليد بن طلال ومتعب بن عبدالله وتركي بن عبدالله فاسدين؟
تحياتي للحقيقة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 6 دقائق
بوفهد😘😘😘😘
حبيب الشارع[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 5 دقائق
من 40 سنة والوليد يقوم بتهريب الممنوعات بطائرات خاصة ويبيعها في السوق .
ثم يقوم بغسل الأموال من واقع فتح بنك المتحد ثم القاهرة ثم السعودي الامريكي حتى ان امواله كانت تغسل ب غسيل (إريال ) حتى تكون اكثر لمعانا وبريق !