إشادات عالمية بقرارات خادم الحرمين: ضربة قوية لاستئصال الفساد

نايف السالم(صدى):

وصفت شبكة الأخبار العالمية ” ‏CNN ” في نسختها الإنجليزية، قرارات المملكة بالضربة القوية لاستئصال الفساد؛ وذلك بعد أن أوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت، مساء أمس السبت، بأمر ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددًا من الأمراء والوزراء السابقين.

ونقلت شبكة الأخبار، حديث خادم الحرمين الشريفين، بأن تشكيل اللجنة جاء ” نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلالٍ من قِبل بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصّة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم على ذلك تقصير البعض ممّن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء؛ ما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة “.

كما قامت الشبكة العالمية بنقل أمر‏ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.