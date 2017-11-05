” الشريم ” يعلق على تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد

عادل الحربي(صدى):

علق إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود الشريم؛ بعد الأمر الملكي الحازم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مساء أمس السبت وتضمن تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها في تغريدة على مواقع التواصل .

وقال ” الشريم ” في تغريدة له عبر هاشتاق ‏ | ” الملك يحارب الفساد ” : “محاربة الفساد أهم درجة في سُلَم الإصلاح المالي والإداري، فمتى تسلَل المكلف بشأن الناس مِن رقابته على نفسه وجَبَ ردعهُ بقوة السلطان ” .