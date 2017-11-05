” الشريم ” يعلق على تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد
علق إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود الشريم؛ بعد الأمر الملكي الحازم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مساء أمس السبت وتضمن تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها في تغريدة على مواقع التواصل .
وقال ” الشريم ” في تغريدة له عبر هاشتاق | ” الملك يحارب الفساد ” : “محاربة الفساد أهم درجة في سُلَم الإصلاح المالي والإداري، فمتى تسلَل المكلف بشأن الناس مِن رقابته على نفسه وجَبَ ردعهُ بقوة السلطان ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 2 ساعتين
يشيخ سعود الله يعطيك العافية
وينكم ماتتكلمون من اول طيب🤔