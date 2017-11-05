تعليم بيشة توضح أسباب نقل 7 معلمات إلى ملحق الأمل

محمد بن طحيطح (صدى):

كشفت مديرية تعليم بيشة أسباب إصدار قرار نقل لـ 7 معلمات إلى ملحق الأمل في الابتدائية الثانية، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة الاحتياج لهن في تدريس المرحلة الابتدائية.

ووجه مدير تعليم بيشة نايف سلطان الهاجري بتصحيح وضع معلمات لغة الإشارة اللاتي على ملاك المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث الاحتياج لهن في تدريس المرحلة الابتدائية قائم، وهو الصحيح؛ وذلك لحاجة الطالبات في المرحلة الابتدائية لهن؛ لكونها مرحلة تأسيس، فتم نقلهن بناءً على ذلك.

ونفت المديرية ما تردد بشأن وجود عجز في المرحلة المتوسطة والثانوية لبرنامج الأمل، إذ تم تكليف معلمات التعليم بالتدريس، وهنّ أقدر مع طالبات قد مررن بمرحلة التعليم الخاص، وأتقنّ اللغة، وكل معلمة تم تكليفها سيُصرف لها بدل 20% من راتبها.

وتفاجأت 7 معلمات الأسبوع الماضي بإجبارهن على النقل من مدرستهن لمدرسة أخرى، بالرغم من قرابة مضي الشهرين من الدوام.