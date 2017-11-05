” سد حلباء “.. السر وراء الهزة الأرضية بالنماص

محمد بن طحيطح (صدى):

صرح الدكتور هاني زهران، مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية إن وجود سد حلباء بالقرب من موقع الهزة الأرضية التي شهدتها محافظة النماص، الجمعة الماضية، كان له تأثيره على الصدوع المنتشرة في المنطقة وتسبب في حدوث الهزَّة.

وأضاف ” زهران ” أن المركز أوفد فريقاً لتوعية الأهالي وطلاب المدارس حول كيفية التعامل مع الهزات عند وقوعها، بالإضافة إلى الفريق العلمي الذي وقف على موقع الهزة والتأثيرات المترتبة عليها.

وتابع أن ثقل الماء الذي يتم تخزينه خلف السد – يبعد عن مركز الهزة 1400 متر- يعمل على تنشيط الصدوع المنتشرة في المنطقة.

وأوضح مدير مركز الزلازل أن الهيئة تراقب وتتابع النشاط الزلزالي عبر 225 محطة رصد زلزالي، و77 محطة لقياس عجلة التسارع الأرضية، و43 جهازًا لقياس تشوهات القشرة الأرضية.

وبين هاني زهران، أن هذه المحطات موزعة في جميع مناطق المملكة وفي الحركات البركانية المنتشرة في الدرع العربي، وذلك لمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة.