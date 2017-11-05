” سد حلباء “.. السر وراء الهزة الأرضية بالنماص
صرح الدكتور هاني زهران، مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية إن وجود سد حلباء بالقرب من موقع الهزة الأرضية التي شهدتها محافظة النماص، الجمعة الماضية، كان له تأثيره على الصدوع المنتشرة في المنطقة وتسبب في حدوث الهزَّة.
وأضاف ” زهران ” أن المركز أوفد فريقاً لتوعية الأهالي وطلاب المدارس حول كيفية التعامل مع الهزات عند وقوعها، بالإضافة إلى الفريق العلمي الذي وقف على موقع الهزة والتأثيرات المترتبة عليها.
وتابع أن ثقل الماء الذي يتم تخزينه خلف السد – يبعد عن مركز الهزة 1400 متر- يعمل على تنشيط الصدوع المنتشرة في المنطقة.
وأوضح مدير مركز الزلازل أن الهيئة تراقب وتتابع النشاط الزلزالي عبر 225 محطة رصد زلزالي، و77 محطة لقياس عجلة التسارع الأرضية، و43 جهازًا لقياس تشوهات القشرة الأرضية.
وبين هاني زهران، أن هذه المحطات موزعة في جميع مناطق المملكة وفي الحركات البركانية المنتشرة في الدرع العربي، وذلك لمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 2 ساعتين
أها
طيب🤗🤗🤗
الرادون[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 1 ساعة
اولاً هذة قدرة الخالق يازهران واذا ماعندك تبرير علمي واضح اتمنى السكوت
احديوضح لنا وش قصدة دكان زهران
1400 يبعد السد عن مركز الهزة وهو المتسبب فيها هههههههههه
لا حول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 57 دقيقة
خلها تمشي يارادون
أنا مثلك فطست من الضحك
وكتبت تعليق ومسحته
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الي نعرفه ان الهزات الأرضية تجي من باطن بواااااااااطن الأرض
بس الحمد لله طلعت السدود هي السبب
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 56 دقيقة
خلها تمشي🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21312 ] نشر منذ 54 دقيقة
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 12469 ] نشر منذ 48 دقيقة
كيف السد هو السر وفي التقرير يقول له تاثير على المنازل
تقرير من جنبها
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 44 دقيقة
يجوز ليش لا
علي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاويقول الخبير المخضرم ان ثقل الماء هو السبب اعتقد ان الخبير هاذا فريد من نوعه ويجب ان لايفرط فيه ولايعلمبه احد يقعدون يخربونه علينا ويغرونه الدول المتقدمه وياخذونه منا