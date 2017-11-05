زوجة في دعوى خلع: ” كل واحد بينام لوحده “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع على زوجها، قائلة، مش حاسة إني مرتاحة معاه، ولقيت الخلع الحل الوحيد قدامي دلوقتي.

ولم أشعر بأكدت الزوجة في تصريحات لصحف محلية، الراحة منذ زواجنا، دائما أجد أنه يوجد شيء ناقص بيننا، فجوة تجعلنا نعيش في منزل واحد، لكن كل منا يعيش بمفرده، قاعدين كل واحد في أوضة حتى السلام مش بنقوله لبعض غير كل فين وفين.

تابعت: هذه هي حياتنا الزوجية نرى بعض بالصدفة في بيتنا، هو حاول يجعلني أتأقلم معه لكني لم أستطع، يوجد شيء في داخلي يجعلني لا أحبه، ممكن علشان أتجوزته غصب عني بسبب أهلي أو كان نفسي في شخصية تانية غير دي تبقي شخصية جوزي معرفش.

وأضافت: لم أستطع استكمال تلك الحياة المملة أكثر من ذلك، فنحن نعيش كل منا في جانب بمفرده، إذا لماذا نستمر في هذا الزواج، ذهبت كي يقوم بتطليقي لكنه رفض بسبب أهله والناس ومظهره، بس أنا مش فارقة معايا ليه أضيع بقية عمري كأني متجوزة وأنا مش حاسة بكده خالص، ملقتش قدامي غير الخلع علشان أكمل حياتي.