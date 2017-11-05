بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة مدفعية على شاطئ غزة

القدس المحتلة(صدى):

قامت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإطلاق قذيفة مدفعية اتجاه شاطئ منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وكانت بحرية الاحتلال قد أطلقت القذيفة على مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة الواحة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين بالمكان، والذين اضطروا بدورهم للهروب خوفاً من الإصابة بنيران الاحتلال.

ومن جهة ثانية، تواصل جرافات عسكرية إسرائيلية ضخمة وآليات حفر عسكرية، أعمال الحفر والتجريف في المنطقة الحدودية شمال شرق بلدة القرارة، شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، منذ عدة أيام، في ضوء تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مختلفة من القطاع.