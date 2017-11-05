غدًا.. ” سياحة الباحة ” تنظم ندوة علمية عن آثار المنطقة

أحمد الزهراني(صدى):

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة غدا الإثنين ندوة علمية عن الآثار بالمنطقة بمناسبة انطلاق الملتقى الأول للآثار في المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الأسبوع القادم في مدينة الرياض.

ويشارك في الندوة التي ستقام بجامعة الباحة على مسرح كلية الآداب ببلجرشي الدكتور احمد قشاش، بورقة عن ” تطور فن الكتابة الصخرية بمنطقة الباحة ” .

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر محمد الشهري أن ملتقى الآثار الأول يهدف نحو التوثيق والتعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار المملكة عبر التاريخ والتعريف بمكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من الناحية التاريخية والحضارية وإسهامات جيل الرواد من أفراد ومؤسسات في مجال الآثار.

ودعى ” الشهري ” إلى ضرورة تكامل جميع الجهود لظهور الفعاليات في منطقة الباحة بالمظهر اللائق والاستفادة من الملتقى بتسليط الضوء على المواقع المتميزة التي تتمتع بها منطقة الباحة خاصة فيما يتعلق بالتراث والآثار.