تعرف على طريقة استخدام ميزة ” أنيموجي ” الممتعة في iPhone X

نورة الشهري(صدى):

لمحبي التعبيرات المصورة في هواتف الأي فون، ابتكرت الشركة العالمية في هاتف ” iPhone X ” ميزة جديدة، تعد واحد من أمتع مزايا هذا الهاتف، وهي ميزة أنيموجي الجديدة فمن خلالها سيكون بوسعك إنشاء شخصيات متحركة بصوتك وتعكس تعبيرات وجهك ومن ثم مشاركتها في تطبيق الرسائل.

ويمكنك إنشاء أنيموجي على هاتف ” iPhone X ” ومشاركته مع أصدقائك من خلالش الخطوات التالية:

افتح تطبيق ” الرسائل ” على هاتفك وابدأ رسالة جديدة، انقر على أيقونة أنيموجي ، اختر أنيموجي مناسبة لك من القائمة الجانبية على الشاشة، وجه نظرك نحو الهاتف وضع وجهك بداخل المساحة المخصصة لذلك، لبدء التسجيل، انقر على أيقونة التسجيل الدائرية باللون الأحمر، وبمجرد الضغط عليها سيكون بوسعك التسجيل لمدة 10 ثوان.

ويُمكنك كذلك اختيار شخصية أنيموجي أخرى لنفس التسجيل الذي قمت به من خلال النقر على أيقونة أنيموجي ، ثم اختر شخصية أخرى من القائمة الجانبية.

أما لحذف أنيموجي ، فانقر على أيقونة سلة المهملات، ولإرساله اضغط على زر الإرسال الظاهر باللون الأزرق.

ويُمكن كذلك بدلاً من تسجيل الفيديو إنشاء ملصقات أنيموجي مخصصة وإرسالها إلى أصدقائك وذلك من خلال اتباع الخطوات السابقة وتسجيل تعابير وجهك لكن بدلاً من الضغط على زر تسجيل الفيديو، اضغط بصورة متواصلة على أنيموجي ، ثم اسحبه إلى الرسالة لإرساله تلقائياً.

أما لحفظ أنيموجي قمت بإنشائه أو استلامه في تطبيق الرسائل، فاضغط بقوة على الأنيموجي المراد حفظه ثم اسحب للأعلى، وانقر على حفظ.