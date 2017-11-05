أبل تطلق هاتف ” آيفون X ” بدون زر الرئيسية التقليدي

واشنطن(صدى):

شرعت شركة آبل الأمريكية بطرح هاتفها الذكي الجديد iPhone X في الأسواق العالمية، وهو أول هاتف من الشركة لا يحمل زر الرئيسية التقليدي.

وقد يتساءل الكثير من الراغبين بشراء الهاتف حول كيفية القيام بالمهام الروتينية دون الاعتماد على زر الرئيسية الذي نجده كافة هواتف آبل بما في ذلك آيفون 8 وآيفون 8 بلس.

فيما يلي 8 إيماءات يجب على كل مستخدمي iPhone X معرفتها للتعامل مع الهاتف بمرونة:

الانتقال إلى الشاشة الرئيسية: يُمكنك الانتقال للشاشة الرئيسية في أي وقت عبر التحريك للأعلى من الحافة السفلية للهاتف.

الوصول السريع لعناصر التحكم: لتفح مركز التحكم بسرعة، حرك للأسفل من الحافة العليا اليسرى للشاشة، يُمكنك أيضاً الاستفادة من ميزة 3D TOUCH للكشف عن مزيد من الخيارات حول عناصر التحكم.

استدعاء سيري: يُمكنك استدعاء المساعد الشخصي سيري Siri من خلال الضغط المطول على الزر الجانبي للهاتف، أو بمجرد أن تقول ” Hey Siri ” .

التقاط الشاشة: يُمكنك الحصول على لقطة شاشة في هاتف iPhone X من خلال الضغط على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت في نفس الوقت ثم إفلاتهما بسرعة.

التبديل بين التطبيقات وتعدد المهام: في حال كنت ترغب بالتبديل السريع بين التطبيقات الفعالة، فاسحب للأعلى ثم توقف قليلاً لأجزاء من الثانية، بعدها سيظهر لك مبدل التطبيقات والذي يسمح بالتحريك لليسار للتبديل بين التطبيقات بسرعة.

إجبار الهاتف على إعادة التشغيل: لسبب أو لآخر قد تضطر إلى إجبار الهاتف على إعادة التشغيل وللقيام بذلك اضغط على زر رفع مستوى الصوت واتركه، ثم اضغط على زر خفض مستوى الصوت واتركه، بعدها اضغط باستمرار على الزر الجانبي حتى يظهر شعار آبل.

إيقاف تشغيل الهاتف: يُمكنك إيقاف تشغيل الهاتف من خلال الضغط المطول على الزر الجانبي وأي من زري مستوى الصوت في نفس الوقت حتى يظهر شريط التمرير، ثم اسحب شريط التمرير العلوي لإيقاف التشغيل.

استخدام آبل باي: إن كنت ترغب بالدفع الآمن عبر خدمة آبل باي Apple Pay فيمكنك القيام بذلك من خلال النقر مرتين على الزر الجانبي للهاتف لعرض بطاقة الائتمان الخاصة بك، بعدها سيطلب منك الهاتف المصادقة بواسطة ميزة Face ID الجديدة للتعرف على الوجه.