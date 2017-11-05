إحذر.. فيروس غامض يمكنه قتل 10 % من سكان العالم
انتشر مرض جلدي نادر يعرف بـ ” جدري القردة ” في عدد من البلدان الأفريقية، ويبذل باحثون أمريكان جهودا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل حل لغزه.
ويندرج ” جدري القردة ضمن الأمراض الجلدية، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وفق ما نقلت صحيفة ” واشنطن بوست “.
واضطر باحثو المركز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى السفر عبر زورق صغير إلى بلدة نائية وسط مياه الكونغو من أجل زيارة منطقة استفحل فيها المرض.
وينتمي المرض النادر إلى فئة الجدري، وينتقل بالأساس جراء حصول اتصال بين الإنسان والحيوان، وحينئذ، تنتقل العدوى بين الناس.
ويتسبب المرض النادر الذي ظهر في إفريقيا لأول مرة، بارتفاع في درجة حرارة الجسم وطفح جلدي يتحول إلى بثور بارزة تشبه أعقاب السجائر، ولا يوجد حتى اليوم أي لقاح ضد المرض.
ويتمكن المصابون من مقاومة المرض وتجاوز إفرازاته في حال استفادوا من الرعاية الصحية، ويقول خبراء إن التلقيح ضد الجدري يخفف من وطأة ” جدري القردة “.
ويموت واحد من أصل كل عشرة مصابين بمرض ” جدري القردة ” ، وتشكل الإصابة خطورة أكبر على الأطفال.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 966 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا المرض يظهر فى أفريقيا ليس بسبب أن عدد من البلدان الأفريقية من جراء حصول اتصال بين الإنسان والحيوان وحينئذ تنتقل العدوى بين الناس ولكن أيضا بسبب العادات والتقاليد فى عديد من البلدان الافريقية التى تأكل لحوم القردة ولهذا السبب أنتشر المرض بينهم خصوصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث توجد مجاعة الان بين البشر ويأكلون هناك أى شىء فى الغابة .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم احفظنا بحفظك وابعد عنا كل مرض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الحافظ🤔
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5740 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يحفظنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37276 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يكفينا الشر ,, آمين ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 17 دقيقة
دائم افريقيا مصدر لكثير من الامراض الخطيرة
مثل الايدز والملاريا والطاعون وغيرة الكثير
وذلك لكثرة احتكاك الانسان بالحيوان واكلة