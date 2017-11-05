القبض على 4 أشخاص بحوزتهم ” خمور ” في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة قطاع الساحل من القبض، على 4 أشخاص بحوزتهم مادة العرق المسكر.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي، إنه تم القبض على سيارة من هايلوكس فيها شخصان دون هوية، وبعد تفتيشهم عُثر معهم على جالون سعة 18 لتراً من مادة العرق المسكر وقارورة من نفس المادة.

وأوضح أنه تم تسليمهما لمخفر شرطة حلي، كما تم أيضاً القبض على سيارة من نوع هونداي فيها شخصان، وبعد تفتيشها عُثر داخلها على قارورتين من مادة العرق المسكر وتم تسليمهم لشرطة القنفذة.