الأمير خالد بن طلال يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ” الوليد “

طلال الغامدي(صدى):

تمكن ” الوليد ” ابن الأمير خالد بنطلال، من رفع كفه اليمنى بزاوية 90 درجة، كما ارتفع ضغطه إلى 200، ووصلت دقات قلبه إلى 90.

وأكد الأمير خالد أن هذه المؤشرات في حالة ابنه تدل على مدى الوعي الذي هو فيه، ولا يشعر به الآخرون، مشيرا إلى أن سبب مرضه هو انخفاض صفائح الدم من وقت لآخر، اضطر الطبيب لأخذ خزعة من نخاع العظم، وجاءت نتائج فحصها جيدة.

وأضاف : ” رب ضارة نافعة ” فإنه بسبب هذا الإجراء المؤلم ارتفع ضغط ” الوليد ” إلى 200، ودقات قلبه إلى 90، وحرك كفه الأيمن بزاوية 90 درجة، وكان يحرك كفه أكثر كلما زاد عليه الألم.