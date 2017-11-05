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الأمير خالد بن طلال يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ” الوليد “

الأمير خالد بن طلال يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ” الوليد “
طلال الغامدي(صدى):

تمكن ” الوليد ” ابن الأمير خالد بنطلال، من رفع كفه اليمنى بزاوية 90 درجة، كما ارتفع ضغطه إلى 200، ووصلت دقات قلبه إلى 90.

وأكد الأمير خالد أن هذه المؤشرات في حالة ابنه تدل على مدى الوعي الذي هو فيه، ولا يشعر به الآخرون، مشيرا إلى أن سبب مرضه هو انخفاض صفائح الدم من وقت لآخر، اضطر الطبيب لأخذ خزعة من نخاع العظم، وجاءت نتائج فحصها جيدة.

وأضاف : ” رب ضارة نافعة ” فإنه بسبب هذا الإجراء المؤلم ارتفع ضغط ” الوليد ” إلى 200، ودقات قلبه إلى 90، وحرك كفه الأيمن بزاوية 90 درجة، وكان يحرك كفه أكثر كلما زاد عليه الألم.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 ساعتين

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه

[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 2 ساعتين

اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه

[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 1 ساعة

لا بأس طهور ان شاء الله
اسأل الله العظيم
رب العرش الكريم ان يشفيه
ويشفي كل مريض ومريضة

[ عدد التعليقات: 1822 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيه ويشفي كل مسلم ……

[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 1 ساعة

شافاه الله وعافاه طيحته تعور القلب ان شاء الله بادرة خير

[ عدد التعليقات: 37275 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يشفيه ويسعافيه منما فيه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 37275 ] نشر منذ 54 دقيقة

… ويعافيه ,,,^^

[ عدد التعليقات: 12469 ] نشر منذ 40 دقيقة

اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا بأس طهور ان شاء الله
اسأل الله العظيم
رب العرش الكريم ان يشفيه
ويشفي كل مريض ومريضة

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