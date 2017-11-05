الأمير خالد بن طلال يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ” الوليد “
تمكن ” الوليد ” ابن الأمير خالد بنطلال، من رفع كفه اليمنى بزاوية 90 درجة، كما ارتفع ضغطه إلى 200، ووصلت دقات قلبه إلى 90.
وأكد الأمير خالد أن هذه المؤشرات في حالة ابنه تدل على مدى الوعي الذي هو فيه، ولا يشعر به الآخرون، مشيرا إلى أن سبب مرضه هو انخفاض صفائح الدم من وقت لآخر، اضطر الطبيب لأخذ خزعة من نخاع العظم، وجاءت نتائج فحصها جيدة.
وأضاف : ” رب ضارة نافعة ” فإنه بسبب هذا الإجراء المؤلم ارتفع ضغط ” الوليد ” إلى 200، ودقات قلبه إلى 90، وحرك كفه الأيمن بزاوية 90 درجة، وكان يحرك كفه أكثر كلما زاد عليه الألم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله
مؤشرات طيبه وإن شاءالله يتعافى ف القريب العاجل😘
ابو زهران[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه
هزاع السبيعي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 1 ساعة
لا بأس طهور ان شاء الله
اسأل الله العظيم
رب العرش الكريم ان يشفيه
ويشفي كل مريض ومريضة
كان زمان[ عدد التعليقات: 1822 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه ويشفي كل مسلم ……
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 1 ساعة
شافاه الله وعافاه طيحته تعور القلب ان شاء الله بادرة خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37275 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يشفيه ويسعافيه منما فيه ,, آمين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37275 ] نشر منذ 54 دقيقة
… ويعافيه ,,,^^
alfahd42[ عدد التعليقات: 12469 ] نشر منذ 40 دقيقة
اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا بأس طهور ان شاء الله
اسأل الله العظيم
رب العرش الكريم ان يشفيه
ويشفي كل مريض ومريضة