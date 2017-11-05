بالصور.. مدير الشؤون الصحية بالطائف يعتمد تشغيل مستشفى أم الدوم

حسين العلي(صدى):

اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس خطة التشغيل لكافة اقسام مستشفى ام الدوم العام عقب جولة تفقدية برفقة مساعديه ومدراء القطاعات الصحية بالمحافظة استعرض خلالها التجهيزات النهائية للتشغيل الكامل لإقسام المستشفى والذي يأتي استمرارا لمشاريع المستشفيات والمشاريع الجديدة بصحة الطائف بعد الانتهاء الكامل من تشغيل مبنى مستشفى النساء والولادة الجديد .

ومن المزمع ان يقدم مستشفى ام الدوم العام خدماتها لمنطقة ام الدوم وما جاورها الاسبوع المقبل بسعة سريرية 50 سرير موزعه بين 22 تنويم رجال و22 تنويم نساء و4 أسرة عناية مركزة الى قسم متكامل للطوارئ يحوي 9 أسرة الى جانب غرفة انعاش وانقاذ للحالات الطارئة وعيادات فحص وعيادة خاصة للأمراض التنفسية واخرى للعزل الى جانب قسم متخصص في اقسام الولادة مجهز بأحدث الأجهزة بعدد 3 غرف ولادة.

كما يحوي المستشفى قسم عناية مركزة تشتمل على اربعة اسرة مركزة وسرير للعزل وقسم للعيادات الخارجية تضم عيادات الباطنة والجراحة العامة والنساء والولادة والعظام والعيون والانف والاذن والحنجرة والجلدية والاسنان .

ويعمل المستشفى بنظام الملف الالكتروني الموحد حيث تتم خدمة المريض الكترونيا في كافة الاقسام كما يضم المستشفى قسم للمختبر مجهز بأحدث الاجهزة الطبية واخر للأشعة العادية والصوتية.

تجدر الإشارة ان صحة الطائف بدأت في تشغيل بعض العيادات الخارجية في المستشفى وتدرجت في التشغيل بشكل يضمن سير العمل في كافة الاقسام ومن المزمع ان تفعل تشغيل الاقسام كافة بطاقتها الاستيعابية بما يحقق الخدمة الصحية المتكاملة لأبناء المنطقة.

