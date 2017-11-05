بالصور.. لاعب الباسيتى الإسبانى بدون فريق بعد الشائعات الأخيرة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن الأوكرانى رومان زوزوليا لاعب الباسيتى الإسبانى تطارده العديد من الشائعات عن انضمامه للجماعات الإرهابية المتطرفة بعد أن منع من المشاركه فى المباراة الخامسة مع الباسيتى أمام فريقه السابق رايو فاليكانو بدوري الدرجة الثانية الإسبانى.

قالت صحيفة ” ذا صن ” الإنجليزية، أن مدرب فريق الباسيتى استبعد زوزليا من قائمة الفريق المتجهة إلى مدريد لخوض مباراة رايو فاليكانو بالجولة الثالثة عشرة من الدوري بأوامر من إدارة النادى.

وأشارت الصحيفة أنه بعد معرفة الجماهير بأنباء انضمامه لجماعة إرهابية، طالبوا بطرده من النادى، وبالرغم من نفى اللاعب الأوكرانى لتلك الشائعات وتأكيده أن هناك سوء فهم، تم بالفعل فسخ عقده وطُلب منه العودة لريال بيتيس، ولكنه لم يستطع العودة لفريقه السابق، وبقى من دون فريق حتى الصيف الماضى.