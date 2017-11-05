بالفيديو.. دنيا بطمة تبكي على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

دخلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، في نوبة بكاء هستيري خلال حضورها ضيفة ببرنامج ” سولو ذا ون ” تقديم صالح الراشد، بسبب حلا الترك .

وسأل المذيع دنيا بطمة عن حلا الترك، وفور سماعها لإسمها دخلت في نوبة بكاء ، وعقب هدوءها ، قالت دنيا ” أنا ببكي على الناس، الإنسان لو ربى أحد حتى لو 5 أشهر بيكون لديه ولاء له ، ولكن حلا التي تظهر الآن في البرامج ليست حلا التي ربيتها 4 سنوات ” .

وأضافت دنيا ، أنا ما بزعل منها هي صعبانه عليا لاني أعلم أن ما تفعله غصب عنها .

