أخر استعدادات الهلال للبطولة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

أكد مدير إدارة الكرة لفريق الهلال فهد المفرج، أن إدارة الفريق تسعى لتجهيز مثالي لخوض أهم لقاءين في نهائي بطولة آسيا للأندية لتحقيق اللقب الآسيوي.

وأوضح أن الفريق لن يخوض لقاءات ودية في المعسكر القصير للفريق الأول والذي سيبدأ في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مشيرا إلى أن الفريق حرص خلال المعسكر القصير على تجهيز اللاعبين الموجودين في دكة الاحتياط لتصبح جاهزيتم أفضل كونهم الداعمين للفريق في المنافسات المحلية المقبلة.

وأضاف أن خوض لقاءات ودية في المعسكر سيعطل التدريبات وكذلك إبعاد اللاعبين لفترة عن التدريبات وهذا الأمر لا نريده لأن الفترة قصيرة ونحتاج لتجهيز الكل إلى جانب أن لاعبي الهلال العائدين من معسكر ” الأخضر ” سيصلون لأبوظبي يوم 11 نوفمبر وسيبقون مع الفريق إلى يوم 14 نوفمبر قبل أن يعود الفريق بكامله للرياض وسيدخل معسكرا مغلقا إلى موعد لعب المباراة النهائية يوم 18 نوفمبر أمام اوراوا الياباني في الرياض ومن ثم المغادرة مباشرة بعد الفراغ من المواجهة بطائرة خاصة إلى اليابان.

وتابع ” سنتلقى التقارير الطبية للاعبين عبدالله الحافظ ونواف العابد للتأكد من إمكانية مشاركتهم في المعسكر القصير في أبوظبي ومن ثم المشاركة في نهائي آسيا وإلا سيبقيان في الرياض لاستمرار تجهيزهما طبيا وتأهيلهما لحين إكمال برنامجهما خصوصا تجهيزهما للمواجهة الثانية في اليابان يوم 25 نوفمبر ” .