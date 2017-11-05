ريال مدريد يفاوض بديل رونالدو

نواف السالم(صدى):

قال جونكالو غويديس جناح نادي فالنسيا، إنه لأمر جيد أن يهتم بك فريق كبير مثل ريال مدريد، الذي يسعى للفوز بخدماته الصيف المقبل.

ويلعب غونكالو غويديس على سبيل الإعارة في صفوف فالنسيا معارا من باريس سان جيرمان.

وقال صاحب الـ20 عاما: ” اهتمام ريال مدريد ؟ إنه لأمر رائع أن يهتم بك فريق حقق دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين ” .

وتابع حديثه: ” كريستيانو مِثال لجميع من يلعب الكرة ، و أحاول أن أتعلم الأفضل من أفضل اللاعبين دائمًا ” .

ولعب البرتغالي غويديس 20 عاما في 9 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل 3 أهداف وصنع 5.