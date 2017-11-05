بالفيديو.. غناء وضحكات حليمة بولند تنتهي بمراثون ركض على الشاطئ
شاركت الإعلامية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها ، مقطع فيديو ، قامت بنشره عبر تطبيق انستجرام ، خلال تواجدها على الشاطئ برفقة صديقاتها .
وظهرت حليمة وهي تغني على الشاطئ برفقة صديقاتها ، وسماعهن لأغاني عبدالحليم حافظ ، وقامت حليمة بتنظيم مراثون للركض لها مع صديقتيها وسط تعالي ضحكاتهن .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22135 ] نشر منذ 2 ساعتين
أها وأنا اقول سمك الأطوم الي لاقينه قبل امس منتحر على شاطيء ينبع
ليش حذف عمره على الشاطيء
أثاريه صوتك القرمبع😂😂😂😂😂😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1808 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله على مجموعه من السمك اللي ينقز في الماء يمر من تحتك ووحده تخطي الطريق وتغيب بحراشيفها
سيرووم[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليست الا امراءه حقيرهـ
كان زمان[ عدد التعليقات: 1822 ] نشر منذ 1 ساعة
سماجه بلا حدود …………………
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5740 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊😈والله ياحليمه ان اكره صوتك ذا الدلعي ودي اضربك😂😣😣وش ذا تكلمي صدق😈😈😊😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21312 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههه
الورده الحمراء[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
سخيفه وسامجه وتبغى تحط نفسها مافي مثلها