بالفيديو.. غناء وضحكات حليمة بولند تنتهي بمراثون ركض على الشاطئ

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها ، مقطع فيديو ، قامت بنشره عبر تطبيق انستجرام ، خلال تواجدها على الشاطئ برفقة صديقاتها .

وظهرت حليمة وهي تغني على الشاطئ برفقة صديقاتها ، وسماعهن لأغاني عبدالحليم حافظ ، وقامت حليمة بتنظيم مراثون للركض لها مع صديقتيها وسط تعالي ضحكاتهن .