  • الأحد 5

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. غناء وضحكات حليمة بولند تنتهي بمراثون ركض على الشاطئ

بالفيديو.. غناء وضحكات حليمة بولند تنتهي بمراثون ركض على الشاطئ

بالفيديو.. غناء وضحكات حليمة بولند تنتهي بمراثون ركض على الشاطئ
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها ، مقطع فيديو ، قامت بنشره عبر تطبيق انستجرام ، خلال تواجدها على الشاطئ برفقة صديقاتها .

وظهرت حليمة وهي تغني على الشاطئ برفقة صديقاتها ، وسماعهن لأغاني عبدالحليم حافظ ، وقامت حليمة بتنظيم مراثون للركض لها مع صديقتيها وسط تعالي ضحكاتهن .


الوسوم:, ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1808 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله على مجموعه من السمك اللي ينقز في الماء يمر من تحتك ووحده تخطي الطريق وتغيب بحراشيفها

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليست الا امراءه حقيرهـ

[ عدد التعليقات: 1822 ] نشر منذ 1 ساعة

سماجه بلا حدود …………………

[ عدد التعليقات: 5740 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه😊😈والله ياحليمه ان اكره صوتك ذا الدلعي ودي اضربك😂😣😣وش ذا تكلمي صدق😈😈😊😂

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة

سخيفه وسامجه وتبغى تحط نفسها مافي مثلها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *