بالصور.. حفل عشاء للأخضر في سفارة المملكة بالبرتغال

نواف السالم(صدى):

احتفل سفير خادم الحرمين الشريفين في البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، مساء أمس، ببعثة المنتخب الأول لكرة القدم، في مقر السفارة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأقام سفير المملكة للأخضر حفلة عشاء لبعثة المنتخب الوطني الأول الذي يقيم حاليا معسكرا له استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا العام القادم.

وتقدم البعثة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت.

وسلم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل درعا للسفير عادل بخش، وآخر لنائب رئيس الاتحاد البرتغالي همبرتو كويلو.