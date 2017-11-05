وادي دجلة المصري يفاوض لاعب النصر

ماجد محمد(صدى):

دخل فريق نادي وادي دجلة المصري، في مفاوضات جادة مع لاعب النصر السعودي حسام غالي.

وكشف غالي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مدرب الفريق احمد حسام ميدو لمعرفة رأيه في العودة للدوري المصري، بعد ان تلقى ميدو مؤشرات بإمكانية رحيل غالي عن النصر السعودي؛ للاداء الذي يقدمه مع الفريق طوال الجولات الماضية، وجعله محل انتقاد من انصار الفريق.

وتقدم غالي قائمة الفريق، التي وصلت امس إلى الإمارات لاقامة معسكر تدريبي يمتد حتى الـ11 من نوفمبر الجاري، وشهدت القائمة ابعاد الحارس عبدالله العنزي، الذي تعرض لاصابة عضلية في التمرين المسائي يوم الجمعة، حيث كشفت الفحوصات عن وجود تمزق في العضلة الخلفية يتطلب اراحته اكثر من ثلاثة اسابيع، في الوقت الذي نجحت الادارة في حل موضوع الحارس شيعان وظرفه العائلي الذي كان سيبعده عن الفريق في معسكر جبل علي.