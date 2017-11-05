إذاعة أمريكية تشيد بولي العهد : وضع المملكة على طريق الحداثة والتطوير

نايف السالم(صدى):

القت إذاعة ” فويس أوف أميركا ” الضوء على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار تحديث وتنويع مصادر الدخول الاقتصادية للبلاد بما يسهم في وضع المملكة على طريق الحداثة والتطوير بشكل رئيسي وجعلها محط أنظار العالم.

وأوضحت الإذاعة الأميركية خلال تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن مراسله تدعى ” كلارنس رودريغيز ” التي قضت 12 عامًا كمراسل فرنسي في الرياض أصدرت مؤخرًا كتابًا يسمى ” السعودية 3.0 ” عن تطلعات النساء والشباب في المملكة .

قالت أنها تعتقد أن انخفاض سعر البترول جعل المملكة تنوع مصادر اقتصادها، وهو الأمر الذي أدركه ولي العهد، وشرع في عمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لذلك .

وأشادت الإذاعة الأميركية بتصريحات ولي العهد خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي احتضنتها الرياض خلال الأيام الماضية .