وزير المالية اللبناني يكشف تأثير استقالة الحريري على الاقتصاد

بيروت(صدى):

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، لا تهدد الاستقرار النقدي للبنان.

وأضاف أن الليرة تدعمها احتياطيات ضخمة في البنك المركزي والثقة في القطاع المصرفي اللبناني واستمرار عمل المؤسسات.

ويدعم القطاع المصرفي للبنان اقتصاده الهش ويتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507.5 ليرة.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن الاقتصاد والليرة لا يواجهان خطرا بعد استقالة الحريري.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، السبت، متوعداً بأن ” أيدي إيران في المنطقة ستقطع “.

وأكد الحريري في خطاب الاستقالة المتلفز أن “لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي “.