وزير العدل اللبناني السابق: لن نقبل بهيمنة إيران علينا

بيروت(صدى):

قال اللواء أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني السابق، إنه لا يستبعد تنفيذ حزب الله اغتيالات جديدة، إذا تعثر مشروعه في لبنان، مشددًا على أن حزب الله وإيران لن يستطيعا الهيمنة على لبنان.

أضاف “ريفي ” ، مساء أمس السبت، تعليقاً على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن ” لبنان لن يقبل بهيمنة إيران عليه، وأن مشروع إيران وهمي ولن يتحقق مهما كلف الأمر “.

وفي سياق متصل، قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، إن ” احتمال نشوب فتنة داخلية في لبنان أمر وارد، وهو ما يتخوف منه بعض اللبنانيين “. كما لم يستبعد باسيل إمكانية الحرب الخارجية أو حدوث فراغ في الحكم، عقب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأكد بدوره، سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، تأييده لاستقالة الحريري، قائلاً: ” نؤيّد ما حصل وهو نتيجة ما كنّا نحذّر منه منذ فترة طويلة “.

من جانبه، اعتبر أنطوان زهر، النائب عن حزب القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، أن لبنان لن يكون ممرًا للعبث الإيراني بالأمن العربي. مشيرًا إلى أن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري بمثابة ” انتفاضة كرامة ” على حد وصفه.

فيما نفي سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة اللبناني، معرفة أسباب استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. مضيفًا في تغريدة، على حسابه الشخصي على تويتر: إن ” هذا قراره ولكننا لن نرضى برئيس حكومة يتحدّى المكوّن السني ولا يحظى برضى وطني “.

جدير بالذكر، أن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن أمس السبت، من الرياض استقالته من الحكومة، متحدثاً عن مخاطر محدقة بحياته، قائلاً: إن “أيدي إيران المخربة في المنطقة ستُقطَع “.