مصرع رجب وطيب وأردوغان بقذيفة روسية في ريف أدلب

دمشق(صدى):

كشفت مصادر سورية وتركية، عن مقتل الأخوة رجب وطيب وأردوغان خالد فطيرة، في تفجير قذيفة روسية بريف إدلب الجنوبي.

الانفجار أسفر عن مقتل الأطفال الذين ولدوا عام 2012، وهم رجب خالد فطيرة، وطيب خالد فطيرة، وأردوغان خالد فطيرة، إضافة إلى طفل رابع نازح من بلدة حلفايا في ريف حماه.

وولد الأطفال الثلاثة داخل أحد مخيمات النازحين في أواخر عام 2012، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة للمخيم حين ولادة الأطفال الثلاثة وقام بزيارة خيمتهم وحمل الأطفال مهنئاً، حينها أطلقت الأسرة اسم الرئيس التركي الثلاثي على أطفالها الثلاثة.