نائب الرئيس اليمني يدعو أهالي صنعاء لمساندة الجيش

فهمي محمد(صدى):

طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، أهالي محافظة صنعاء لمواجهة مليشيا الحوثي، ومستندة الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة.

وخص الأحمر بالدعوة شيوخ ووجهاء وقيادات مديريات محافظة صنعاء للوقوف مع الشرعية وإسناد الجيش في معركة الكرامة للحفاظ على الهوية اليمنية ودحر عصابات الانقلاب ووكلاء إيران عن اليمن.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة، مساء السبت، استهدفت معسكرات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء.