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    نوفمبر

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  3. لم تعجزه الإعاقة عن العمل والاعتماد على نفسه

لم تعجزه الإعاقة عن العمل والاعتماد على نفسه




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