شاب يعتدي جنسيا على ابنة صديقته ويقتلها لاخفاء جريمته

واشنطن(صدى):

أقدم شاب أمريكي يُدعى جوشوا غورتو ( 37 عاماً ) في بنسلفينيا، بالتعدي جنسياً على ابنة صديقته التي لم يتعدى عمرها العام الواحد ثم قام بقتلها داخل منزلها لاخفاء جريمته .

فيما تمكنت الشرطة الأمريكة من ضبطه بعد هروبه لمدة 3 أسابيع، وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أنّ الطفلة توفيت نتيجة ضربات قوية على رأسها وجسمها.

وحدد مكان غورتو بعد رؤيته في فيديو من إحدى كاميرات المراقبة عند إحدى المحطات. وما حصل كان أنّ المتهم ركب مع رجل لا يعرفه في مركبته، إلّا أنهما اضطرا للتوقف عند إحدى المحطات لأنّ المركبة تعطلت، ما سمح للشرطة بتحديد موقعه.