إدارة المرور ترصد مخالفات قائدي المركبات بكاميرات المراقبة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم حاليًا وضع الآلية اللازمة لعرض لقطات لمخالفي الأنظمة المرورية أثناء ارتكاب المخالفات عبر شاشة القناة الأولى.

وأضافت ” المرور ” ، أن كاميرات المراقبة في المراحل النهائية للتشغيل، وذلك لرصد مخالفة قائدي المركبات أثناء استخدامهم الهاتف الجوال، أو عدم ربطهم أحزمة الأمان.

ومن جانبه، قال محمد البسامي، المدير العام للمرور، إن ” استخدام المحمول أثناء القيادة يعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية في المملكة بعد عامل السرعة “.

وأوضح ” البسامي ” أن بث فيديو لقائد المركبة أثناء القيادة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد إثباتًا على استخدامه للجوال أثناء القيادة، وللمرور الحق في إعطائه المخالفة.