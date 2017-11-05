إدارة المرور ترصد مخالفات قائدي المركبات بكاميرات المراقبة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم حاليًا وضع الآلية اللازمة لعرض لقطات لمخالفي الأنظمة المرورية أثناء ارتكاب المخالفات عبر شاشة القناة الأولى.
وأضافت ” المرور ” ، أن كاميرات المراقبة في المراحل النهائية للتشغيل، وذلك لرصد مخالفة قائدي المركبات أثناء استخدامهم الهاتف الجوال، أو عدم ربطهم أحزمة الأمان.
ومن جانبه، قال محمد البسامي، المدير العام للمرور، إن ” استخدام المحمول أثناء القيادة يعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية في المملكة بعد عامل السرعة “.
وأوضح ” البسامي ” أن بث فيديو لقائد المركبة أثناء القيادة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد إثباتًا على استخدامه للجوال أثناء القيادة، وللمرور الحق في إعطائه المخالفة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5289 ] نشر منذ 22 دقيقة
يالمرور والله كرهتوا السعوديين وغيرهم بحياتهم هم يسرقون ولا يروجون مخدرات حتى يسددون لكم مخالفاتكم عساكم التخلف في عقولكم مانقص غير انكم اذا تكلم الواحد وهو يسوق سيارته تسجل عليه مخالفه خلوا الناس طرمان مايتكلمون يعني سكتم بكتم حسبي الله عليكم