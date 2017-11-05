27 قتيلًا حصيلة ضحايا إعصار ضرب فيتنام

هانوي(صدى):

ارتفع عدد ضحايا الإعصار دامري الذي ضرب وسط وجنوب فيتنام إلى ما لا يقل عن 27 قتيلا اليوم الأحد قبل أيام فقط من بدء قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

ووصل دامري، وهو الإعصار رقم 12 الذي يضرب فيتنام هذا العام، إلى اليابسة يوم السبت محملا برياح بلغت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة وأدت إلى تدمير أكثر من 40 ألف منزل وأسقطت أعمدة كهرباء واقتلعت أشجارا.

وبحسب رويترز قالت اللجنة التوجيهية للحماية من الكوارث في الدولة الشيوعية إن 27 شخصا لاقوا حتفهم وإن 22 في عداد المفقودين. وأضافت اللجنة أن 626 منزلا دمرت بالكامل. وتم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص.

وهطلت أمطار غزيرة وضربت رياح عاتية الشريط الساحلي يوم الأحد.

وعانت مدينة دانانج من تأثير الإعصار. وطالبت السلطات في المنطقة المواطنين بالتطوع للمساعدة في أعمال التنظيف. وتستضيف دانانج قمة أبك الأسبوع الجاري.

وستستضيف المدينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من نوفمبر بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظرائهم من أعضاء منظمة أبك.

وقالت الحكومة إن أكثر من 40 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية تعرضت للتلف من بينها حقول لقصب السكر والأرز ومزارع مطاط.

وكانت فيضانات قد أودت بحياة أكثر من 80 شخصا في شمال فيتنام الشهر الماضي بعد أن أشاع إعصار دمارا في الأقاليم الوسطى في سبتمبر .