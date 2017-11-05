مليار ريال قيمة فساد مالي في عقود مكافحة ” كورونا “
كشفت مصادر أن شبه فساد مالي يتعلق بملف مكافحة فيروس ” كورونا ” حيث تم إبرام عقود وتخصيص مبلغ مليار ريال لها من ميزانية المكافحة رغم أنه لا صلة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية وتم إيقاف تنفيذها.
وأوضحت المصادر أنه تضمنت العقود مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف والنقل الجوي و استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة وأجنحة فندقية وعقود مع إحدى المجموعات الطبية لمكافحة العدوى بقيمة 8.9 مليون ريال و يتم فسخ العقد لضعف مخرجات البرنامج وعقد قيمته 1.7 مليون ريال مع مؤسسة إعلامية مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على ” تويتر ” وحملات إعلامية بهدف تقديم محتوى توعوي مقابل 10.3 مليون ريال مدتها شهرين .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من محاسبة اللجان التى أعتمدت تلك العقود ومن أعتمدت ميزانية الاموال للصرف على العقود كما اين هى التقارير الشهرية لمطابقة العقود الموقعة مع الاموال المنصرفة ونتائج تلك المشاريع من عدمة وهل حققت الغرض منها ؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا صوت يعلو فوق
صوت سيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ
رااايق[ عدد التعليقات: 2937 ] نشر منذ 45 دقيقة
ملياررررررر !! بكل الطرق والوسائل كانوا يمشوا سرقاتهم وفسادهم بالمال العام .. !!
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حسبنا الله ونعم الوكيل ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5289 ] نشر منذ 39 دقيقة
لكل فاسد ومرتشي وظالم نهايه طال الزمن ام قصر