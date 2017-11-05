مليار ريال قيمة فساد مالي في عقود مكافحة ” كورونا “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن شبه فساد مالي يتعلق بملف مكافحة فيروس ” كورونا ” حيث تم إبرام عقود وتخصيص مبلغ مليار ريال لها من ميزانية المكافحة رغم أنه لا صلة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية وتم إيقاف تنفيذها.

وأوضحت المصادر أنه تضمنت العقود مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف والنقل الجوي و استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة وأجنحة فندقية وعقود مع إحدى المجموعات الطبية لمكافحة العدوى بقيمة 8.9 مليون ريال و يتم فسخ العقد لضعف مخرجات البرنامج وعقد قيمته 1.7 مليون ريال مع مؤسسة إعلامية مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على ” تويتر ” وحملات إعلامية بهدف تقديم محتوى توعوي مقابل 10.3 مليون ريال مدتها شهرين .