تعرف على مجموعة نصائح تسهل استخدامك لجوجل بلاي

علي العنزي(صدى):

يعتبر متجر جوجل بلاي بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد، هو السوق الرسمي لتثبيت التطبيقات المجانية على الجوال في شتى المجالات، وهناك مجموعة حيل ونصائح قد لا يعرفها الكثير من مستخدمي هذا المتجر الشهير؛ نستعرض فيما يلي بعضًا منها.

منع الأطفال من المشتريات.. يُمكنك منع طلفك من إجراء المشتريات من داخل الألعاب التي يفضلونها، وذلك من خلال إضافة رمز PIN على المتجر، يتم الذهاب إلى الإعدادات ثم النقر على ” التحكم الأبوي ” وتفعيل خيار ” أدوات الرقابة الأبوية ” بعدها ستتم مطالبتك بإدخال رمز PIN.

منع كافة التطبيقات من التحديث التلقائي.. يُمكنك منع كافة التطبيقات المثبتة على هاتفك من التحديث التلقائي، عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم النقر على تحديث التطبيقات تلقائيًا، ومن الخيارات الظاهرة أمامك اختر عدم تحديث التطبيقات تلقائيًا.

استعادة تطبيق تم إلغاء تثبيته.. من السهل استعادة تطبيق تم إلغاء تثبيته من هاتفك عبر متجر جوجل بلاي، فكل ما عليك فعله هو تشغيل المتجر ثم الانتقال إلى زر القائمة أعلى يمين الشاشة ثم انقر على ” التطبيقات والألعاب الخاصة بي ” ثم اختر المكتبة. ستظهر لك قائمة بكافة التطبيقات التي قمت بتثبيتها مسبقًا على هاتفك، ولاستعادتها انقر على زر تثبيت بجانب التطبيق الذي ترغب باستعادته.

منع التطبيقات من إنشاء رمز على الشاشة الرئيسية.. عند تثبيت تطبيق جديد من متجر جوجل بلاي يتم إضافة أيقونة إلى الشاشة الرئيسية تلقائيًا، ويُمكنك منع هذه الخاصية من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم إزالة التحديد عن خيار ” إضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية ” .

استرداد الأموال.. في حال قمت بثبيت لعبة أو تطبيق مدفوع من متجر جوجل بلاي ولم تحصل على ما تريد، فيمكنك أن تطلب استرداد أموالك عبر متجر جوجل بلاي بشرط ألا يمر 48 ساعة على عملية التثبيت، وفي بعض الحالات الاستثنائية ترد جوجل الأموال التي دفعتها بعد مرور هذه المدة. وللقيام بذلك يُمكنك الذهاب إلى الإعدادات ثم اضغط على الحساب، بعدها اختر سجل الطلبات.

ستلاحظ ظهور قائمة بالتطبيقات والألعاب المدفوعة، أسفلها خيار ” رد الأموال ” انقر عليه وسيتم تقديم طلب الاسترداد. منع تطبيق معين من التحديث التلقائي، أما لمنع تطبيق معين فقط من التحديث التلقائي، فاذهب إلى صفحة التطبيق على متجر جوجل بلاي، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة بجوار أيقونة البحث، بعدها قم بإزالة التحديد عن ” التحديث التلقائي ” .

إنشاء قائمة المفضلة.. لإنشاء قائمة بالألعاب والتطبيقات المفضلة لك لتثبيتها في وقت لاحق، فاذهب إلى صفحة التطبيق الرئيسية وانقر على علامة التفضيل الظاهرة يسار اسم التطبيق، وللوصول إلى كافة التطبيقات المضافة إلى المفضلة، اضغط على ثم زر القائمة أعلى يمين الشاشة ثم اختر قائمة المفضلات.