العثور على مواد إباحية على حاسوب نائب رئيسة البرلمان البريطاني

لندن(صدى):

فضيحة جنسية جديدة هزت قبة البرلمان البريطاني، حيث عثرت الشرطة على مواد وصفتها بـ ” غاية الإباحية ” على حاسوب داميان جرين، نائب رئيسة وزراء، في البرلمان.

وقال بوب كويك، مفوض شرطة العاصمة السابق، إن ” الشرطة اكتشفت هذه المواد عندما داهمت مكتب جرين في البرلمان خلال تحقيق في تسريبات وثائق حكومية عام 2008 ” .

وصرح ” كويك ” ، الذي كان يرأس تحقيقات في التسريبات، للصحيفة، أن الضباط أبلغوا عن العثور على ” مواد شديدة الإباحية ” على جهاز كمبيوتر في مكتب جرين بالبرلمان.

وكان ” كويك ” استقال من منصبه في شرطة العاصمة في عام 2009، بعد أن تم تصويره وهو يدخل مقر رئاسة الوزراء حاملاً مذكرة سرية تحوي تفاصيل يمكن الاطلاع عليها.

ومن جانبه نفى ” جرين ” بشدة هذه الادعاءات، قائلاً: إن ” هذه القصة غير صحيحة تمامًا، وهي تأتي من مصدر غير نظيف وغير موثوق ” .

وكانت الشرطة داهمت بشكل مثير للجدل مكتب جرين في البرلمان حينذاك بعد سلسلة من تسرُّب معلومات تخص وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يقدم رئيس مكافحة الإرهاب السابق أدلة على تحقيق في سلوكيات جرين بعد أن ادعت ناشطة في حزب المحافظين مؤخراً أنه تحرش بها.