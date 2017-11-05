إعفاء الخدمات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة

سالم المطيري(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن أي الأنشطة الخاصة بالجهات الحكومية خارج نطاق الخضوع لضريبة القيمة المضافة ولن يتم تحصيل ضريبة عليه.

وتشتمل الخدمات الحكومية إصدار جوازات السفر وتجديدها وإصدار رخص القيادة وتجديدها.

وبينت الهيئة، أنه هناك أيضا بعض الخدمات المالية المحددة الغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تتضمن إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.

وأشارت الهيئة إلى أنه نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.