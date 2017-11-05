91.5 % نسبة التوطين في وظائف ” السعودية للكهرباء “

علي القحطاني(صدى):

وصلت نشبة التوطين في وظائف الشركة السعودية للكهرباء، إلى 91.5%، بعد نجاح سياسة الشركة في تدريب وتطوير قدرات الآلاف من الكفاءات السعودية التي حلت محل العمالة الوافدة خلال السنوات الماضية.

وأكد الشركة أن أكثر من 23 ألف مهندس وفني سعودي يقومون بتشغيل وإدارة وصيانة المنظومة الكهربائية الخاصة بـ ” السعودية للكهرباء ” ، والتي تعد الشركة الرائدة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة عبدالرحمن بن محمد العبيد، : إن سياسة ” السعودية للكهرباء ” في توطين مختلف الوظائف الفنية والإدارية تسير بوتيرة متسارعة في كل القطاعات، بفضل كفاءة المواهب الوطنية الشابة ودور المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بالشركة، والتي تعمل على تطوير مهارات مئات الكوادر الوطنية سنوياً، وأنها نجحت منذ مطلع عام 2017م الجاري في رفع نسبة التوطين إلى مستوى قياسي بمحطات التوليد والوظائف الفنية والهندسية في مختلف تخصصات صناعة الطاقة الكهربائية بالمملكة.