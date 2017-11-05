3 أمور خط أحمر عند الرجال لا تقتربي منها

متابعات(صدى):

فالت خبيرة العلاقات الزوجية أميرة حبارير، تستطيع المرأة أن تنتقد ذوق زوجها في اختيار ملابسه، فيقبل ملاحظتها، ويبتسم، وتستطيع أن تسخر منه في طريقته في الأكل والكلام أو حتى تصرفاته فيبلع سخريتها ويسكت؛ لكن هناك مناطق شائكة لا يتحمل الرجال أي ملاحظات سلبية أو ساخرة حولها؛ لأنها تغيظهم وتضعهم على حافة الانهيار.

وحذرت أميرة حبارير، من الاقتراب من هذه المناطق، وتؤكد أنها قنابل موقوتة وأنها إذا انفجرت تصيب بدون تمييز:

السؤال عن الراتب

أولى هذه المناطق وأخطرها الرجل وتعذيبه بمئات الأسئلة عن راتبه ووضعه المالي، فطبيعي أن الرجل الذي يملك مالاً أكثر هو الأفضل في نظر الناس والنساء خصوصاً، بل يؤمن كثير من الرجال بأن حالتهم المالية تعكس بشدة أحوالهم؛ لذلك تصبح عملية إغاظتهم وتعييرهم بأوضاعهم المالية قريبة جداً من إهانتهم في رجولتهم.

حبيبي أصلع

أما الصلع فهو من أكثر الأمور حساسية بالنسبة لبعض الرجال الذين يقلقهم الصلع كثيراً؛ لأنهم يربطون بينه وبين جاذبيتهم.

أنت قصير

يبدو أن المثل القائل ” الطول عز ” ، يحتفظ بصلاحيته لجميع العصور، فالرجل، أي رجل، لا يملك أن يغير طول قامته، ولا يطيق سماع أي سخريات أو مضايقات حول طوله، بل قد يثور وينفجر في وجه من يضايقه.