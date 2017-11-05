3 أمور خط أحمر عند الرجال لا تقتربي منها
فالت خبيرة العلاقات الزوجية أميرة حبارير، تستطيع المرأة أن تنتقد ذوق زوجها في اختيار ملابسه، فيقبل ملاحظتها، ويبتسم، وتستطيع أن تسخر منه في طريقته في الأكل والكلام أو حتى تصرفاته فيبلع سخريتها ويسكت؛ لكن هناك مناطق شائكة لا يتحمل الرجال أي ملاحظات سلبية أو ساخرة حولها؛ لأنها تغيظهم وتضعهم على حافة الانهيار.
وحذرت أميرة حبارير، من الاقتراب من هذه المناطق، وتؤكد أنها قنابل موقوتة وأنها إذا انفجرت تصيب بدون تمييز:
السؤال عن الراتب
أولى هذه المناطق وأخطرها الرجل وتعذيبه بمئات الأسئلة عن راتبه ووضعه المالي، فطبيعي أن الرجل الذي يملك مالاً أكثر هو الأفضل في نظر الناس والنساء خصوصاً، بل يؤمن كثير من الرجال بأن حالتهم المالية تعكس بشدة أحوالهم؛ لذلك تصبح عملية إغاظتهم وتعييرهم بأوضاعهم المالية قريبة جداً من إهانتهم في رجولتهم.
حبيبي أصلع
أما الصلع فهو من أكثر الأمور حساسية بالنسبة لبعض الرجال الذين يقلقهم الصلع كثيراً؛ لأنهم يربطون بينه وبين جاذبيتهم.
أنت قصير
يبدو أن المثل القائل ” الطول عز ” ، يحتفظ بصلاحيته لجميع العصور، فالرجل، أي رجل، لا يملك أن يغير طول قامته، ولا يطيق سماع أي سخريات أو مضايقات حول طوله، بل قد يثور وينفجر في وجه من يضايقه.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللي نحبه نبلع له الزلط واللي نكرهه نحاسبه على الغلط
—-الحب يغطي ويجيب عن كل الاسئله—–
كان زمان[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههه
النقطة الثالثة …
كان زمان[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 25 دقيقة
على كل حال صدق .. ااالسحاب
اللي نحبه نبلع له الزلط واللي نكرهه نحاسبه على الغلط ..
برق[ عدد التعليقات: 10941 ] نشر منذ 7 دقائق
بالنسبه للمال
نعم ينرفز الرجل ،،، اكره شي للرجل عندما تسأله زوجته عن رصيده وماله
لييييييه ؟؟؟؟؟؟
لان يعطي شعور للرجل ان زوجته ماديّه وفيها شفاحه على الدنيا ” كوني راضيه
بما يقدمه لكِ زوجك وأقنعي بذلك ولا تشعرينه انك انتهازيه فتسقطين من عينه
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الصلع ” 😂😂
الصلع دليل العبقرية في الرجل كما يقولون ومع ذلك اشكر الله اني ماني أصلع
ولكن هذا العيب ممكن تلافيه بعمل زراعه للشعر في تركيا وكلها ٥٠٠٠ ريال
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القِصَر
القصيّر هذا نكبة النكبات 😉😉😉 اتقوا شر من اقترب من الارض 😂😂😂
القصيّر اما يكون حكمه او نقمه لا ثالث له ، وبعدين والعياذ بالله مثل الشبث( العنكبوت )
اذا لزم الحرمه مايفكها الين يحللها 😜😜
أقول قولي هذا وانا ماني من الفئه هذي ولا أمت لها بصله 😊😊😊