بالصور.. ليبيا تمنع 150 مهاجرًا بزورق من الوصول إلى إيطاليا

طرابلس(صدى):

تمكن خفر السواحل بليبيا، من إحباط محاولة أكثر من 150 مهاجرًا غير شرعيًا، كانوا على متن زورقًا بحريًا، من الوصول إلى إيطاليا.

جاء ذلك في إطار دعم أوروبا لخفر السواحل الليبي، وكذلك الجهود المتزايدة التى تبذلها ليبيا لمنع عبور المهاجرين للبحر الأبيض المتوسط.

وكان زورق المهاجرين يصارع الأمواج العاتية المتلاطمة بعد أن تعطل محركه عن العمل، وتم كشفه بواسطة سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالى كانت تقوم بأعمال الدورية فى المياه الدولية عندما تم توقيف الزورق وترحيلهم على متن سفينة ليبية.

واعترض خفر السواحل المهاجرين الذين كانوا على متن زورق مطاطى قبالة الساحل، بين بلدتى الخمس والقره بوللى إلى الشرق من طرابلس بعدما غادروا ليلا.

ومن جانبه، قال رُبان السفينة الليبية التى أعادت المهاجرين إلى ميناء طرابلس: ” أنقذنا المهاجرين من الموت. كانت هناك سفينة إيطالية موجودة وهى التى قدمت لنا المساعدة ” .

وتسافر أغلبية كبيرة من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر انطلاقا من غرب ليبيا، غير أن عدد المهاجرين في تراجع ملحوظ منذ يوليو تموز بسبب منع الفصائل المسلحة الزوارق من المغادرة من أجزاء من الساحل بالإضافة إلى النشاط المتزايد لوحدات خفر السواحل الليبي.

