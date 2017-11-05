تفجير انتحاري يستهدف عسكريين في عدن

فهمي محمد(صدى):

قتل 5 جنود يمنيين جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف إدارة البحث الجنائي في عدن جنوبي البلاد.

وأضافت المصادر أن مقر البحث الجنائي الواقع في خور مكسر وسط عدن، تعرض لهجوم مسلح عقب التفجير الانتحاري.

وأشارت إلى أن السيارة المفخخة انفجرت في مقدمة موكب مدير أمن عدن، العميد شلال علي شائع، أثناء دخوله مبنى إدارة البحث الجنائي، مضيفة أن العميد نجا من الهجوم.

وتمركز مسلحون، عقب الانفجار، فوق أسطح بنايات تقع في محيط ادارة البحث الجنائي.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة قرب المقر الأمني، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات إلى الموقع.