” التعليم “: تطبيق ساعة النشاط لا ترقَى إلى مستوى الطموحات
أكد مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبد الحميد المسعود أن المؤشرات القادمة من المدارس حول تطبيق ساعة النشاط، جيدة لكنها لم ترقَ بعد إلى مستوى الطموحات.
جاء ذلك خلال مشاركته في المهرجان الثقافي للصغار بتعليم الشرقية مضيفًا أن كثيرًا من إدارات التعليم عقدت ورش عمل على مستوى القيادات في المدارس ورواد النشاط ومشرفي النشاط وهذا الحراك بدأ يُظهر لنا تجارب ومسارات جديدة وقدمت لنا رؤى وتطلعات على الرغم من قلة التجهيزات والأدوات المستهلكة وهذا سنسعى لحله. وسنسعى لإيجاد مخارج مع الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتعزيز بعض بنود الميزانية التشغيلية للمدرسة، فالتجربة بلا شك ستنضج وتبرز لنا أعمالًا طلابية مميزة ستثري الميدان التربوي والوطن بمواهب في كل المجالات.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 924 ] نشر منذ 2 ساعتين
لازلتم تكابرون او مضحوك عليكم هذي هي الحقيقة المره
الزهراني[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارجعو للجوهر واتركو القشور
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2970 ] نشر منذ 1 ساعة
اجزم انكم تعرفون انكم اخطأتم باقرار ساعه نشاط ولكنكم تكابرو وتتعالو ولا تريدون ان تعترفو بذلك
وتريدون التعليم ان يتطور
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21305 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
صداوي[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 1 ساعة
رقع يامرقع هذولي رؤوس الفساد
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3317 ] نشر منذ 1 ساعة
حصة نشاط
بدون امكانيات للنشاط
وبدون برامج نشاط
مجرد حصة فراغ
((دغريري))[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى ….