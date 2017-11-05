” صحة الرياض ” تطعم أكثر من 34 ألف شخص بلقاح الأنفلونزا الموسمية خلال يوم واحد

سعيد العجل(صدى):

كثفت ” صحة الرياض ” جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية ، وذلك عبر تقديم التطعيم في أكثر من ” 55 ” موقع خلال يوم واحد فقط ، وذلك في إطار استهدافها لاماكن التجمعات والكثافة البشرية .

و أوضحت ” صحة الرياض ” أن فرق التطعيم قامت باستهداف أماكن التجمعات والكثافة البشرية في أكثر من ” 55 ” موقع في الرياض ، إضافة إلى مواقع أخرى في الخرج ، والدوادمي .

ولفتت ” صحة الرياض ” أن فرق التطعيم لمست تجاوبا كبيرا وإقبالا من المواطنيين والمقيمين من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة .

وشهدت المواقع التي تم استهدافها تطعيم نحو ” 34412 ” شخص ، إضافة إلى موقع في محافظة الخرج ، بعدد 967 شخص تم تطعيمهم ، وموقع آخر في الدوادمي بعدد 200 شخص تم تطعيمهم .

وشددت ” صحة الرياض ” على ضرورة أخذ اللقاح لكل من : الممارسين الصحيين كافة من كوادر فنية وإدارية، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل ، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، و كبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض .